В правительстве Венгрии нашли повод согласиться со словами министра Сибиги

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился со словами главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Будапешт остается единственным препятствием для украинского членства в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сийярто написал в Facebook.

В интервью "Европейской правде" Сибига комментировал последние недружественные заявления со стороны венгерской стороны в отношении Украины, назвав страну единственным препятствием для членства Украины в ЕС.

Сийярто согласился со словами украинского министра, заявив, что в случае присоединения к ЕС украинцы "принесут войну" в блок, а также вызовут банкротство венгерских фермеров.

"Пока мы у власти, Украина точно не станет членом Европейского Союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС и таким образом втянут нас в свою войну. Европейцы, среди них и венгры, потеряли бы свои деньги в пользу Украины, наши фермеры обанкротились бы из-за некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как транзитный пункт", – написал он.

Сьиярто отметил, что Киев якобы рассчитывает на победу оппозиционной партии "Тиса", которая даст „зеленый" свет для вступления Украины и "втянет" венгров в войну.

"Итак, 12 апреля (день выборов в Венгрии – ред.) вопрос стоит так: мир или война? Венгрия или Украина?", – написал Сийярто.

Напомним, во время избирательной кампании правящая партия Венгрии "Фидес" усилила свою антиукраинскую риторику. Премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что его страна еще 100 лет не будет пускать Украину в ЕС.

А 27 января МИД Венгрии вызвал на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" заверил, что Украина готовится к различным сценариям после венгерских парламентских выборов, которые должны пройти в апреле.

Читайте полный текст интервью с Сибигой о мирных переговорах, планах по НАТО и ЕС и конфликте с Орбаном.