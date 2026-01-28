Іспанія врятувала танкер "тіньового флоту" РФ

Іспанія відправила рятувальне судно для порятунку та супроводу танкера "тіньового флоту" Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Reuters.

Нафтовий танкер Chariot Tide, який йшов під прапором Мозамбіку, дрейфував в міжнародних водах поблизу берегів Іспанії через зламаний двигун.

Іспанський торговельний флот відрядив рятувальне судно до танкера, яке супроводжувало його до порту Танжера-Мед у Марокко.

Танкер Chariot Tide, який до листопада був відомий як Marabella Sun, перебуває у списку санкцій ЄС з листопада 2024 року за допомогу Росії в експорті нафти, "практикуючи водночас незаконну та високоризикову практику судноплавства". Судно також перебуває під санкціями Великої Британії.

Іспанський торговельний флот не пояснив, чому танкер не був затриманий, а Міністерство оборони не відповіло на запит агенції Reuters про коментар.

Як стало відомо, 22 січня Франція затримала російський танкер, який належить до "тіньового флоту" РФ.

Підсанкційне судно Grinch під прапором Коморських островів вирушило з російського Мурманська на початку січня.

Затримання французькі ВМС здійснили у морі Альборан – західній частині Середземного моря, що прилягає до протоки Гібралтар на сході – за підозрою у використанні фальшивого прапора. У операції також брали участь ВМС Британії.

Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії. Судно перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС.

Капітан танкера нині перебуває під вартою у Марселі, де триває слідство.