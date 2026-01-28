Испания спасла танкер "теневого флота" РФ

Испания отправила спасательное судно для спасения и сопровождения танкера "теневого флота" России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Reuters.

Нефтяной танкер Chariot Tide, который шел под флагом Мозамбика, дрейфовал в международных водах у берегов Испании из-за сломанного двигателя.

Испанский торговый флот направил спасательное судно к танкеру, которое сопровождало его до порта Танжер-Мед в Марокко.

Танкер Chariot Tide, который до ноября был известен как Marabella Sun, находится в санкционном списке ЕС с ноября 2024 года за помощь России в экспорте нефти, "практикуя при этом незаконную и высокорисковую практику судоходства". Судно также находится под санкциями Великобритании.

Испанский торговый флот не объяснил, почему танкер не был задержан, а Министерство обороны не ответило на запрос агентства Reuters о комментарии.

Как стало известно, 22 января Франция задержала российский танкер, принадлежащий к "теневому флоту" РФ.

Подсанкционное судно Grinch под флагом Коморских островов отправилось из российского Мурманска в начале января.

Задержание французские ВМС осуществили в море Альборан – западной части Средиземного моря, прилегающей к проливу Гибралтар на востоке – по подозрению в использовании фальшивого флага. В операции также приняли участие ВМС Великобритании.

Grinch часто перевозил нефть в порты Китая и Индии. Судно находится под санкциями Великобритании и ЕС.

Капитан танкера в настоящее время находится под стражей в Марселе, где продолжается следствие.