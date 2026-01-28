Прем'єр Чехії хоче помирити президента і главу МЗС на тлі скандалу про шантаж

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що прагне врегулювати скандал між президентом країни Петром Павелом і міністром закордонних справ Петром Мацінкою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České noviny.

Бабіш заявив, що його уряд не прагне війни з президентом, тому для врегулювання суперечки прем’єр запросив очільника МЗС та главу держави на спільну зустріч.

"Я переконаний, що розбіжності між конституційними діячами мають вирішуватися шляхом переговорів і діалогу за закритими дверима, а не через пресконференції", – заявив Бабіш.

Однак, за його словами, він отримав повідомлення про те, що Павел відмовляється від зустрічі з Мацінкою і прагне говорити лише з керівником уряду. Така зустріч відбудеться після повернення чеського президента з відпустки, сказав Бабіш.

Скандал між президентом та міністром закордонних справ виник напередодні – через повідомлення Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони навколишнього середовища.

"Я вважаю, що повідомлення, які міністр закордонних справ Мацінка використав у приватній комунікації, були невдало сформульовані", – прокоментував ситуацію Бабіш.

"Водночас я розумію розчарування пана Мацінки та "Автомобілістів" щодо інтерпретації Конституції з боку пана президента республіки в питанні не призначення пана Турека", – додав він.

У повідомленнях, які оприлюднив президент Чехії, глава МЗС погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Мацінка у своїх повідомленнях президентському раднику також дав зрозуміти, що урядова опозиція передачі Україні легких штурмовиків L-159 пов'язана з непоступливістю Павела у питанні призначення Турека міністром охорони навколишнього середовища.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.