Премьер Чехии хочет помирить президента и главу МИД на фоне скандала о шантаже

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что хочет урегулировать скандал между президентом страны Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České noviny.

Бабиш заявил, что его правительство не стремится к войне с президентом, поэтому для урегулирования спора премьер пригласил главу МИД и главу государства на совместную встречу.

"Я убежден, что разногласия между конституционными деятелями должны решаться путем переговоров и диалога за закрытыми дверями, а не через пресс-конференции", – заявил Бабиш.

Однако, по его словам, он получил сообщение о том, что Павел отказывается от встречи с Мацинкой и стремится говорить только с главой правительства. Такая встреча состоится после возвращения чешского президента из отпуска, сказал Бабиш.

Скандал между президентом и министром иностранных дел возник накануне – из-за сообщений Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павела по поводу назначения скандального Филипа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

"Я считаю, что сообщения, которые министр иностранных дел Мацинка использовал в частной коммуникации, были неудачно сформулированы", – прокомментировал ситуацию Бабиш.

"В то же время я понимаю разочарование господина Мацинки и "Автомобилистов" по поводу интерпретации Конституции со стороны господина президента республики в вопросе неназначения господина Турека", – добавил он.

В сообщениях, которые обнародовал президент Чехии, глава МИД угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение по Туреку.

Павел, в свою очередь, отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Мацинка в своих сообщениях президентскому советнику также дал понять, что оппозиция правительства передаче Украине легких штурмовиков L-159 связана с неуступчивостью Павела в вопросе назначения Турека министром охраны окружающей среды.

После заявления Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.