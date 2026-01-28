В Британии предупреждают о массовых наводнениях из-за шторма

По всей территории Великобритании действует более 100 предупреждений о наводнениях, вызванных штормом Чандра, который охватил страну накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Особенно от наводнений страдают графства Сомерсет и Дорсет, где некоторым жителям посоветовали эвакуироваться из-за угрозы подтопления.

Во вторник из-за шторма в некоторых частях Англии и Северной Ирландии закрыли школы. Также в Северной Ирландии более 10 тысяч домов остались без света из-за непогоды.

Сильные дожди и ветры повлияли на транспорт по всей Великобритании. Национальная железная дорога предупредила о перебоях в работе в Англии, Шотландии и Уэльсе до пятницы.

"Желтый" уровень предупреждения о непогоде действует в большинстве регионов страны.

Напомним, накануне стало известно, что шторм Чандра в Великобритании вызвал наводнения и нарушения дорожного движения по всей стране.

Это уже третий мощный шторм, который охватил страну в этом месяце, после Ингрид и Горетти.

Напомним, ряд стран Европы столкнулся с перебоями в работе транспорта из-за атлантического шторма Горетти, который накрыл континент в начале января.

Тогда зимняя погода нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.