Кубілюс їде в "ракетний тур" державами ЄС, щоб дізнатися спроможності промисловості

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вирушає в тур оборонними підприємствами Європейського Союзу, щоб оцінити спроможності ЄС у виробництві ракет та боєприпасів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Кубілюс повідомив під час виступу на конференції Європейської оборонної агенції 28 січня.

Кубілюс хоче з’ясувати спроможність ЄС до випуску ракет та боєприпасів.

"Ракети – це терміновий пріоритет (для ЄС. – "ЄП"). І я дуже скоро вирушу в "ракетний тур", як я це називаю, ставлячи питання промисловості: скільки ракет ви можете побудувати? Які є вузькі місця в ланцюгах поставок?" – повідомив Кубілюс.

Він заявив, що планує "використовувати це ракетне картографування для посилення оборонної підтримки"

"Ми продовжуватимемо використовувати бюджет ЄС для спільних закупівель… Конкретно підтримуючи держави-члени в об'єднанні їхнього попиту на їхню користь та на користь промисловості Європейського Союзу. І ми мобілізуємо наш бюджет для вирішення вузьких місць у наших ланцюгах поставок оборонної продукції для зниження ризиків і прискорення нарощування", – заявив єврокомісар.

Він анонсував "більше діалогів з впровадження з промисловістю" та просування європейських оборонних проєктів спільного інтересу у сфері озброєнь.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар Кубілюс запропонував створити Раду безпеки Європи для координації великих оборонних проєктів.

Напередодні Європейська комісія затвердила другу групу національних оборонних планів у межах ініціативи SAFE (Security Action for Europe), яка передбачає виділення мільярдних кредитів вісьмом країнам-членам для термінового посилення їхньої боєготовності.

Зокрема, план Польщі передбачає отримання майже 44 млрд євро – найбільше серед усіх держав-учасниць програми.

15 січня Єврокомісія схвалила заявки першої групи країн ЄС на фінансування переозброєння.