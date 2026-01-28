Кубилюс отправляется в "ракетный тур" по странам ЕС, чтобы узнать возможности промышленности

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отправляется в тур по оборонным предприятиям Европейского Союза, чтобы оценить возможности ЕС в производстве ракет и боеприпасов.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Кубилюс сообщил во время выступления на конференции Европейского оборонного агентства 28 января.

Кубилюс хочет выяснить способность ЕС к выпуску ракет и боеприпасов.

"Ракеты – это срочный приоритет (для ЕС. – "ЕП"). И я очень скоро отправлюсь в "ракетный тур", как я это называю, задавая вопросы промышленности: сколько ракет вы можете произвести? Какие есть узкие места в цепочках поставок?" – сообщил Кубилюс.

Он заявил, что планирует "использовать это ракетное картографирование для усиления оборонной поддержки".

"Мы будем продолжать использовать бюджет ЕС для совместных закупок... Конкретно поддерживая государства-члены в объединении их спроса в их интересах и в интересах промышленности Европейского Союза. И мы мобилизуем наш бюджет для решения узких мест в наших цепочках поставок оборонной продукции для снижения рисков и ускорения наращивания", – заявил еврокомиссар.

Он анонсировал "больше диалогов с внедрением в промышленность" и продвижение европейских оборонных проектов совместного интереса в сфере вооружений.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар Кубилюс предложил создать Совет безопасности Европы для координации крупных оборонных проектов.

Накануне Европейская комиссия утвердила вторую группу национальных оборонных планов в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe), которая предусматривает выделение миллиардных кредитов восьми странам-членам для срочного усиления их боеготовности.

В частности, план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всего среди всех государств-участников программы.

15 января Еврокомиссия одобрила заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения.