Фіцо атакував Politico після публікації про його "враження" від зустрічі з Трампом

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Politico у спробі підірвати "конструктивні відносини" Словаччини зі США та іншими країнами після публікації про його враження від зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Зазначимо, Politico з посиланням на слова обізнаних співрозмовників писало, що зустріч Фіцо з президентом США Дональдом Трампом шокувала його "станом розуму" американського лідера.

Коментуючи це, Фіцо назвав публікацію видання "брехнею".

"Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, свідків немає, але це не завадило порталу Politico вигадати брехню. Добре відомо, що я є одним із "улюбленців" цього порталу, де суверенітет, боротьба за національні інтереси та власна думка вважаються злочинами", – заявив прем’єр Словаччини.

Він зазначив, що не виступав на неформальному саміті в Брюсселі, а також "відкрито критикував цей саміт, його підготовку та скликання".

"На саміті я не розмовляв неформально з жодним прем'єр-міністром чи президентом про свій візит до США", – сказав він.

За словами Фіцо, були "наполегливі спроби зірвати" його візит до США, як це було у випадку з його "візитом до Росії, коли деякі країни-члени ЄС навіть не дозволили пролетіти над їхньою територією".

"Я погоджуюся з багатьма стратегіями президента США, але з деякими – ні. Чесно кажучи, я очікував, що після моєї різкої заяви щодо Венесуели мій візит до США буде скасовано. Цього не сталося, що змушує мене ще більше цінувати зустріч із президентом США", – зазначив Фіцо.

Відтак словацький прем’єр заявив, що мета Politico начебто полягає лише в тому, "щоб зруйнувати конструктивні відносини, які Словаччина має з усіма чотирма кутами світу".

"Це також впливає на зацікавленість Словацької Республіки в диверсифікації своєї мирної ядерної програми та співпраці зі США. Якщо мені потрібно висловити критичну думку, мені для цього не потрібні мегафони. Мабуть, достатньо прикладу моєї пропозиції про необхідність заміни Каллас", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно писали, що у Конгресі США хочуть скористатися 25-ю поправкою до Конституції США, яка дозволяє тимчасово усунути президента, якщо він не в змозі виконувати свої обов'язки.

З ідеєю виступила представниця Демократичної партії в Палаті представників Яссамін Ансарі.

Як доказ психічної хвороби Трампа конгресвумен прикріпила лист Трампа прем'єру Норвегії, в якому він пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

