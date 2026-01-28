Фицо атаковал Politico после публикации о его "впечатлениях" от встречи с Трампом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Politico в попытке подорвать "конструктивные отношения" Словакии с США и другими странами после публикации о его впечатлениях от встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом он написал в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

Отметим, Politico со ссылкой на слова осведомленных собеседников писало, что встреча Фицо с президентом США Дональдом Трампом шокировала его "состоянием ума" американского лидера.

Комментируя это, Фицо назвал публикацию издания "ложью".

"Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но это не помешало порталу Politico придумать ложь. Хорошо известно, что я один из „любимчиков" этого портала, где суверенитет, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлениями", – заявил премьер Словакии.

Он отметил, что не выступал на неформальном саммите в Брюсселе, а также "открыто критиковал этот саммит, его подготовку и созыв".

"На саммите я не разговаривал неформально ни с одним премьер-министром или президентом о своем визите в США", – сказал он.

По словам Фицо, были "настойчивые попытки сорвать" его визит в США, как это было в случае с его "визитом в Россию, когда некоторые страны-члены ЕС даже не позволили пролететь над их территорией".

"Я согласен со многими стратегиями президента США, но с некоторыми – нет. Честно говоря, я ожидал, что после моего резкого заявления по Венесуэле мой визит в США будет отменен. Этого не произошло, что заставляет меня еще больше ценить встречу с президентом США", – отметил Фицо.

Затем словацкий премьер заявил, что цель Politico якобы заключается только в том, "чтобы разрушить конструктивные отношения, которые Словакия имеет со всеми четырьмя углами мира".

"Это также влияет на заинтересованность Словацкой Республики в диверсификации своей мирной ядерной программы и сотрудничестве с США. Если мне нужно высказать критическое мнение, мне для этого не нужны мегафоны. Пожалуй, достаточно примера моего предложения о необходимости замены Каллас", – добавил он.

Напомним, недавно писали, что в Конгрессе США хотят воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет временно отстранить президента, если он не в состоянии выполнять свои обязанности.

С этой идеей выступила представительница Демократической партии в Палате представителей Яссамин Ансари.

В качестве доказательства психического заболевания Трампа конгрессвумен прикрепила письмо Трампа премьеру Норвегии, в котором он связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

