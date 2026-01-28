У Гренландії наголосили: переговори зі США не повинні перетинати червоні лінії

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив у середу, 28 січня, що в переговорах зі Сполученими Штатами є червоні лінії, які не можна перетинати, але визнав, що потрібно зробити більше для посилення безпеки в регіоні в умовах більш агресивної політики Росії.

Про це він сказав у спільній розмові із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен в університеті Sciences Po, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Нільсен заявив, що між Гренландією, Данією та США мають відбутися переговори з метою пошуку вирішення кризи, водночас він наголосив, що Нуук має певні червоні лінії, які не можна перетинати, навіть якщо він сподівається дійти якоїсь згоди.

"Ми перебуваємо під тиском, серйозним тиском. Ми намагаємося відбитися від зовнішнього тиску. Ми намагаємося впоратися з нашим народом, який боїться, який переляканий. Ми повинні посилити нагляд і безпеку в нашому регіоні через те, як зараз діє Росія", – зазначив він.

Фредеріксен зазначила, що криза продемонструвала, що більшість європейців мають однакову позицію і змогли об'єднатися, щоб протистояти вимогам Трампа, зокрема його погрозі щодо додаткових мит для європейських держав.

"Якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, вона продовжить. Найкращий шлях для США та Європи – це триматися разом", – додала Фредеріксен.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Опісля Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

Пізніше Білий дім поширив згенероване штучним інтелектом зображення з Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки.

