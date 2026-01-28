В Гренландии подчеркнули: переговоры с США не должны пересекать красные линии

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил в среду, 28 января, что в переговорах с Соединенными Штатами есть красные линии, которые нельзя пересекать, но признал, что нужно сделать больше для усиления безопасности в регионе в условиях более агрессивной политики России.

Об этом он сказал в совместном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в университете Sciences Po, его цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Нильсен заявил, что между Гренландией, Данией и США должны состояться переговоры с целью поиска решения кризиса, в то же время он подчеркнул, что у Нуука есть определенные красные линии, которые нельзя пересекать, даже если он надеется достичь какого-то согласия.

"Мы находимся под давлением, серьезным давлением. Мы пытаемся отбиться от внешнего давления. Мы пытаемся справиться с нашим народом, который боится, который напуган. Мы должны усилить надзор и безопасность в нашем регионе из-за того, как сейчас действует Россия", – отметил он.

Фредериксен отметила, что кризис продемонстрировал, что большинство европейцев имеют одинаковую позицию и смогли объединиться, чтобы противостоять требованиям Трампа, в частности его угрозе о дополнительных пошлинах для европейских государств.

"Если мы позволим России победить в Украине, она продолжит. Лучший путь для США и Европы – это держаться вместе", – добавила Фредериксен.

Напомним, недавно Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

После этого Фредериксен обозначила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

Позже Белый дом распространил сгенерированное искусственным интеллектом изображение с Трампом, американским флагом и пингвином на фоне гренландской символики.

