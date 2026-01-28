Президент Латвии не видит необходимости усиливать меры безопасности, несмотря на отчет разведки о РФ

Сейчас у Латвии нет необходимости в каких-либо особых дополнительных мерах безопасности.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя отчет Бюро по защите конституции (SAB) за прошлый год, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Президент подчеркнул, что информация об актуальном уровне угрозы в стране регулярно обсуждается органами безопасности совместно с ответственными высшими государственными должностными лицами, и необходимые решения о мерах безопасности принимаются на основе информации, предоставляемой структурами безопасности.

По словам Ринкевичса, SAB и Служба государственной безопасности (СГБ) в своих публичных отчетах предупреждают общество о том, что нельзя расслабляться. По мнению президента, такие предупреждения "это хорошо".

По мнению президента, на данный момент нет необходимости в каких-то особых мерах безопасности сверх тех, которые в стране применяются на регулярной основе. Он добавил, что время от времени поступает информация как о разведывательной деятельности, так и о потенциальных актах саботажа. "И призыв к обществу был бы таким: если вы замечаете что-то подозрительное в своем крае, городе, возможно, в социальных сетях – сообщайте об этом в структуры безопасности. Только вместе таким образом мы можем бороться с этой угрозой", – призвал Ринкевичс.

По его мнению, ничего из того, что описано в отчетах SAB или СДБ, на данный момент не требует введения каких-либо особых мер безопасности.

Как уже сообщалось, SAB опубликовало отчет о своей деятельности за 2025 год, в котором подчеркивается, что Россия в настоящее время не создает Латвии прямой военной угрозы, однако ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе.

Ранее генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявлял, что в настоящее время нет признаков того, что Россия намеревалась напасть на любую из стран Балтии или на НАТО в целом.

Напомним, европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ноябре заявлял, что Путин может отдать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.