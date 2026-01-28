Італія спрямувала майже 1 млн євро на посилення кібербезпеки однієї з областей України

Італія профінансувала підвищення кіберстійкості Тернопільської області на суму близько 900 тисяч євро.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії, пише "Європейська правда".

Як зазначається, проєкти будуть реалізовані у межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, що підтримує посилення кіберзахисту України.

У Тернопільській області буде впроваджено два масштабних кіберпроєкти. Перший передбачає оновлення мережевого та серверного обладнання, а другий – спрямований на розбудову захищеної мережі з використанням автоматизованих засобів безпеки.

Він також включає навчання персоналу роботі з новими системами, зокрема системами розширеного автоматичного виявлення та реагування на загрози (EDR).

Окрім цього, ще 100 тисяч євро Італія спрямувала на підтримку роботи проєктного офісу Талліннського механізму, що працює в Києві.

"Говорячи про безпеку Європи та України, неможливо ігнорувати кібербезпеку, адже вона є ключовою для збереження суспільної стабільності та стійкості. Саме тому Італія твердо налаштована підтримувати Україну в межах Талліннського механізму, посилюючи її кіберспроможність", – заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

На початку липня 2025 року шведське агентство з міжнародного розвитку виділило новий пакет допомоги Україні в межах Талліннського механізму.

Також влітку писали, що Норвегія стала 12-ю країною, яка долучилася до Талліннського механізму.