Италия направила почти 1 млн евро на усиление кибербезопасности одной из областей Украины
Италия профинансировала повышение киберустойчивости Тернопольской области на сумму около 900 тысяч евро.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, проекты будут реализованы в рамках Таллиннского механизма – международной инициативы, поддерживающей усиление киберзащиты Украины.
В Тернопольской области будут внедрены два масштабных киберпроекта. Первый предусматривает обновление сетевого и серверного оборудования, а второй – направлен на развитие защищенной сети с использованием автоматизированных средств безопасности.
Он также включает обучение персонала работе с новыми системами, в частности системами расширенного автоматического обнаружения и реагирования на угрозы (EDR).
Кроме этого, еще 100 тысяч евро Италия направила на поддержку работы проектного офиса Таллиннского механизма, который работает в Киеве.
"Говоря о безопасности Европы и Украины, невозможно игнорировать кибербезопасность, ведь она является ключевой для сохранения общественной стабильности и устойчивости. Именно поэтому Италия твердо настроена поддерживать Украину в рамках Таллиннского механизма, усиливая ее киберспособность", – заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
В начале июля 2025 года шведское агентство по международному развитию выделило новый пакет помощи Украине в рамках Таллиннского механизма.
Также летом писали, что Норвегия стала 12-й страной, присоединившейся к Таллиннскому механизму.