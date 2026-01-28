Трамп выдвинул ультиматум Ирану на фоне приближения "огромной армады" США

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" (USS Abraham Lincoln) уже находится на пути в регион. Он подчеркнул, что этот флот по своей мощности значительно превосходит силы, которые ранее были развернуты США у берегов Венесуэлы.

"Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро, с большой силой, энтузиазмом и целеустремленностью... Как и в случае с Венесуэлой, он готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, со скоростью и насилием, если это будет необходимо", – написал Трамп.

Он добавил, что главным требованием Вашингтона остается отказ Тегерана от ядерных амбиций. Президент США призвал иранские власти заключить "справедливое соглашение", которое бы гарантировало отсутствие ядерного оружия.

"Как я уже говорил Ирану ранее, заключите соглашение! Они этого не сделали, и состоялась операция "Полуночный молот", которая привела к значительным разрушениям в Иране. Следующий удар будет намного хуже! Не допустите, чтобы это повторилось", – написал президент США.

Накануне стало известно, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла в акваторию Индийского океана, войдя в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM).

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.