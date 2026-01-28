Кабмин Литвы одобрил продление национальных санкций для граждан РФ и Беларуси до 2028 года

Литовское правительство на заседании в среду одобрило продление национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси до 2028 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Чтобы это решение вступило в силу, его еще должен одобрить Сейм.

До сих пор парламент продлевал ограничительные меры для граждан России и Беларуси на год. Срок действия мер, продленных в прошлом году, истекает 2 мая 2026 года. На этот раз планируется установить более длительный срок – до конца 2027 года.

По утверждению Министерства иностранных дел, такое предложение не противоречит принципу пропорциональности и тому, что ограничительные меры являются временными и должны пересматриваться.

Согласно МИД, продление действия закона обеспечит Литве возможность из-за войны, которую ведет Россия против Украины, дополнительно, наряду с установленными Евросоюзом международными санкциями, применять на национальном уровне ограничительные меры к государствам-агрессорам как инструмент внешней политики.

Также по решению правительства будет возможно замораживать денежные средства и экономические ресурсы, применять секторальные ограничительные меры в случае, если ограничительные меры, установленные на уровне ЕС в отношении России или Беларуси, перестанут применяться или будут отменены.

МИД не предлагает вводить новые ограничительные меры, однако предлагает уточнить порядок въезда транспортных средств.

Вместо запрета на въезд в Литву из России или Беларуси транспортных средств, в баках которых количество топлива превышает 200 литров, будет предложено установить запрет на импорт топлива в баках таких транспортных средств, когда его количество превышает 200 литров.

По данным таможни, правоохранительные органы Литвы фиксируют случаи, когда грузовики из России или Беларуси, пересекающие границу, перевозят больше топлива, кроме того, в стране обнаруживаются нелегальные заправочные станции.

"Таким образом нарушаются введенные Европейским союзом санкции против России и Беларуси", – подчеркивает ведомство.

При ежегодном продлении национальных санкций наибольшие дискуссии в парламенте вызывает то, что для граждан России и Беларуси предусмотрены разные ограничительные меры. Часть политиков предлагает их унифицировать, однако большинство членов Сейма приняло другое решение.

Закон предусматривает, что просьбы граждан России и Беларуси о выдаче как национальных, так и шенгенских виз не принимаются, за исключением случаев, когда посредником при подаче заявления выступает МИД Литвы.

Россиянам больше не выдаются разрешения на проживание в Литве, если только у них нет действующей визы или разрешения на проживание в другом государстве ЕС.

В отношении граждан России, прибывающих в Литву, с определенными исключениями применяется индивидуальная дополнительная детальная проверка на предмет угрозы, которую их прибытие представляет для национальной безопасности, общественного порядка, государственной политики, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений; также оцениваются риски прибытия граждан Беларуси.

Не принимаются заявления россиян и белорусов на предоставление статуса электронного резидента Литвы, за исключением случаев, когда лица имеют вид на жительство в Литве (временный или постоянный).

Закон запрещает россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, покупать недвижимость.

Также гражданам обеих стран запрещено ввозить и вывозить наличные деньги – украинские гривны, а также импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма, страной происхождения которых является Россия или Беларусь.

Кроме того, установлено, что граждане России потеряют временный вид на жительство в Литве, если за последние три календарных месяца они более одного раза выедут в Россию или Беларусь. Исключение сделано только для перевозчиков и тех, кто путешествует по независящим от них объективным причинам.

Напомним, Литва призвала Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи новых международных ордеров на арест российских чиновников, ответственных за атаки на энергетическую систему Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа в декабре подчеркнул необходимость наложить санкции на те российские компании, которые до сих пор считались неприкосновенными в этом вопросе.