Науседа про санкції проти РФ: час націлитись на недоторканних

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на потребі вдарити санкція по тих російських компаніях, які досі вважалися недоторканними у цьому питанні.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Науседа наголосив, що зараз необхідно підтримувати Україну всіма засобами.

"Санкції проти Росії і Білорусі мають бути жорсткими. Зараз не час для вагань. Ми повинні торкнутися недоторканних, як-от "Газпром", як "Новатек", як "Лукойл", – сказав литовський президент.

Він уточнив, що тільки сміливі рішення справді завдають болю і мають значний вплив на російську економіку, яка зараз у не дуже гарній формі.

"Ми повинні докласти більше зусиль, щоб змусити Росію відчути ціну її агресії", – сказав він.

Раніше стало відомо, що новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде презентований незабаром після Нового року.

Як повідомляла "Європейська правда", глава МЗС України Андрій Сибіга закликав країни Заходу посилити санкційний тиск на РФ, чия економіка зіткнулась з "драматичними проблемами, та розповів, як це можна зробити.

Водночас Європейський Союз вирішив запроваджувати санкції щодо суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, окремо від санкційних пакетів.