ЕС ищет альтернативы американскому СПГ из-за посягательств Трампа на Гренландию

Еврокомиссар по вопросам энергетики Ден Йоргенсен заявил, что ЕС все больше обеспокоен своей зависимостью от сжиженного природного газа США, особенно после угроз президента Дональда Трампа захватить Гренландию, и ищет альтернативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

По словам Йоргенсена, недавние события стали "сигналом тревоги" для региона, который сейчас более чем наполовину зависит от поставок СПГ из США. Поэтому ЕС активно рассматривает возможность увеличения поставок газа из Канады, Катара и стран на севере Африки, сказал он.

Обещание Трампа завладеть Гренландией и его угрозы странам, которые пытаются помешать его усилиям, заставили Европу переоценить свои связи с США в ряде секторов, включая оборону и энергетику.

Прошлогоднее торговое соглашение предусматривало обязательства ЕС закупать американскую энергию на сумму 750 млрд долларов, поскольку блок диверсифицировал свои источники поставок, отходя от России.

"Мы ведем переговоры со странами по всему миру, которые могут поставлять нам СПГ. Я четко слышу, когда разговариваю с министрами энергетики и главами государств со всей Европы, что беспокойство растет", – заявил Йоргенсен журналистам в Брюсселе.

Йоргенсен сказал, что в ближайшие недели он встретится с потенциальными поставщиками СПГ. Министр энергетики Канады Тим Ходжсон недавно заявил, что страна стремится диверсифицировать свои продажи газа, отходя от США, путем увеличения экспорта СПГ в другие страны.

ЕС все еще получает около 15% своих поставок СПГ из России, но недавно договорился о постепенном прекращении этого импорта.