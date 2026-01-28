У Швеції вносять проєкт про заборону смартфонів у початкових школах

Уряд Швеції ініціює заборону використання смартфонів протягом навчального дня учнями початкових шкіл вже з наступного навчального року.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це оголосила міністерка освіти Сімона Мохамссон.

Міністерка анонсувала внесення проєкту про заборону використання смартфонів учнями початкових шкіл протягом навчального дня.

Рішення має стосуватись усіх шведських шкіл та центрів позашкільних занять і, за планом, набуде чинності з нового навчального року.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував плани з нового навчального року розширити заборону мобільних телефонів на старші класи – у середній школі такі правила вже діють.

У Данії домовилися про "школу без смартфонів" для початкових класів.

Британія розглядає можливість наслідувати приклад Австралії і ввести заборону на використання соціальних мереж для дітей до 16-річного віку.