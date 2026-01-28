В Швеции вносят проект о запрете смартфонов в начальных школах

Правительство Швеции инициирует запрет использования смартфонов в течение учебного дня учениками начальных школ уже со следующего учебного года.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом объявила министр образования Симона Мохамссон.

Министр анонсировала внесение проекта о запрете использования смартфонов учениками начальных школ в течение учебного дня.

Решение должно касаться всех шведских школ и центров внешкольных занятий и, по плану, вступит в силу с нового учебного года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал планы с нового учебного года расширить запрет мобильных телефонов на старшие классы – в средней школе такие правила уже действуют.

В Дании договорились о "школе без смартфонов" для начальных классов.

Великобритания рассматривает возможность последовать примеру Австралии и ввести запрет на использование социальных сетей для детей до 16 лет.