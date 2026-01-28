В МЗС розповіли, що відмовились від ШІ-"речниці" з консульських питань

Міністерство закордонних справ України зупинило використання цифрової особи на ім’я Вікторія Ші, яка була створена для надання офіційних відеокоментарів з консульських питань, оскільки не було очікуваної "зацікавленості" з боку ЗМІ.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий "Українським новинам", пише "Європейська правда".

За його словами, пілотний проєкт мав на меті оптимізацію взаємодії з пресою та створення інструменту для швидкого надання коментарів українським та іноземним медіа, насамперед телевізійним. Проєкт був реалізований без залучення бюджетних коштів.

"Коментарі Вікторії Ші неодноразово з'являлися на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передавалися журналістам пресслужбою МЗС", – зазначив Тихий.

Водночас він додав, що проєкт не виправдав сподівань щодо запитів з боку медіа.

"У процесі реалізації проєкту він не отримав очікуваної зацікавленості з боку представників ЗМІ, з чим і був пов'язаний спад у його використанні", – пояснив речник відомства.

Нагадаємо, МЗС презентувало цифрову особу Вікторію Ші у 2024 році. Вона була створена на основі реальної людини – української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася взяти участь у проєкті безкоштовно і стала прототипом для зовнішності та голосу речниці.

Раніше у міністерстві наголошували, що використання штучного інтелекту мало допомогти консульській службі швидше реагувати на запити, пов’язані із захистом прав та інтересів громадян України за кордоном.

"Українські новини" відзначають, що останнє згадування ШІ-"речниці" на сайті МЗС датовано 10 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, 1 серпня 2024 року у Євросоюзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.