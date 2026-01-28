В МИД рассказали, что отказались от ИИ-"спикера" по консульским вопросам

Министерство иностранных дел Украины прекратило использование цифрового лица по имени Виктория Ши, которое было создано для предоставления официальных видеокомментариев по консульским вопросам, поскольку не было ожидаемой "заинтересованности" со стороны СМИ.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий "Украинским новостям", пишет "Европейская правда".

По его словам, пилотный проект был направлен на оптимизацию взаимодействия с прессой и создание инструмента для быстрого предоставления комментариев украинским и иностранным СМИ, прежде всего телевизионным. Проект был реализован без привлечения бюджетных средств.

"Комментарии Виктории Ши неоднократно появлялись на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также передавались журналистам пресс-службой МИД", – отметил Тихий.

В то же время он добавил, что проект не оправдал ожиданий по запросам со стороны СМИ.

"В процессе реализации проекта он не получил ожидаемой заинтересованности со стороны представителей СМИ, с чем и был связан спад в его использовании", – пояснил спикер ведомства.

Напомним, МИД представил цифровую личность Викторию Ши в 2024 году. Она была создана на основе реального человека – украинской певицы и инфлюенсерши Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте бесплатно и стала прототипом для внешности и голоса пресс-секретаря.

Ранее в министерстве отмечали, что использование искусственного интеллекта должно было помочь консульской службе быстрее реагировать на запросы, связанные с защитой прав и интересов граждан Украины за рубежом.

"Украинские новости" отмечают, что последнее упоминание ИИ-"спикера" на сайте МИД датировано 10 октября 2024 года.

Напомним, 1 августа 2024 года в Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.