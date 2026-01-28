Рубіо про питання Донбасу: "Це міст, який ми ще не перейшли"

Державний секретар США Марко Рубіо назвав питання майбутнього статусу Донбасу одним із найскладніших етапів мирних переговорів, до вирішення якого сторони ще не наблизилися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав законодавцям у комітеті Сенату США з питань міжнародних відносин, його цитує CNN.

За словами Рубіо, наразі дипломати намагаються знайти точки дотику між позиціями Києва та Москви, проте прогрес у цьому питанні залишається обмеженим.

"Я знаю, що ведеться активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи можна примирити погляди обох сторін з цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли", – сказав він законодавцям.

"Це все ще розбіжність, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складним питанням, але, тим не менш, робота над ним триває", – додав він.

Рубіо визнав політичну складність для України навіть обмірковувати "ідею про те, що ви могли б розглянути можливість зміни територій".

"У випадку з Росією, вони вже два з половиною роки розповідають своїм громадянам, що вони перемагають у цій війні з величезною перевагою. Тож люди будуть дивуватися, чому ми здаємо територію, якщо ми так впевнено перемагаємо?" – сказав Рубіо.

Він описав темп розвитку подій як мінливий і швидкий.

Рубіо також сказав, що він контактує зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером "мабуть, 10 разів на день".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Владіміром Путіним для вирішення двох найважливіших питань – щодо територій та ЗАЕС.

У понеділок, 26 січня, Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.