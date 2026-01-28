Рубио о вопросе Донбасса: "Это мост, который мы еще не перешли"

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал вопрос будущего статуса Донбасса одним из самых сложных этапов мирных переговоров, к решению которого стороны еще не приблизились.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал законодателям в комитете Сената США по международным отношениям, его цитирует CNN.

По словам Рубио, в настоящее время дипломаты пытаются найти точки соприкосновения между позициями Киева и Москвы, однако прогресс в этом вопросе остается ограниченным.

"Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли примирить взгляды обеих сторон по этому вопросу. Это все еще мост, который мы не перешли", – сказал он законодателям.

"Это все еще расхождение, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложным вопросом, но, тем не менее, работа над ним продолжается", – добавил он.

Рубио признал политическую сложность для Украины даже обдумывать "идею о том, что вы могли бы рассмотреть возможность изменения территорий".

"В случае с Россией, они уже два с половиной года рассказывают своим гражданам, что они побеждают в этой войне с огромным преимуществом. Поэтому люди будут удивляться, почему мы сдаем территорию, если мы так уверенно побеждаем?" – сказал Рубио.

Он описал темп развития событий как изменчивый и быстрый.

Рубио также сказал, что он контактирует со специальным посланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером "наверное, 10 раз в день".

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с Владимиром Путиным для решения двух важнейших вопросов – по территориям и ЗАЭС.

В понедельник, 26 января, Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.