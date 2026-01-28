Уиткофф и Кушнер не поедут на ближайшие переговоры с РФ и Украиной, но участие США "вероятно"

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут на ближайший раунд переговоров с РФ и Украиной, но участие США "вероятно".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам.

Рубио сначала упомянул об ожидаемом в воскресенье новом раунде переговоров российской и украинской команд как "двусторонней встрече", но потом уточнил, что представители от американской стороны вероятно будут – однако не ключевые переговорщики, Виткофф и Кушнер.

"Там может быть присутствие США, но это будут не Стив (Уиткофф) и Джаред (Кушнер)", – сказал Марко Рубио.

На слушаниях он назвал вопрос будущего статуса Донбасса одним из самых сложных этапов мирных переговоров, к решению которого стороны еще не приблизились.

Как известно, 26 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.