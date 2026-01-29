Германия разработает собственную спутниковую систему обнаружения ракет

Германия планирует стать первым европейским государством, которое разработает собственную систему спутникового обнаружения ракет на фоне того, что Европа стремится уменьшить свою зависимость от США в оборонной сфере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Руководитель космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил изданию, что Берлин сейчас планирует обеспечить основу для спутниковой системы обнаружения ракет.

По его словам, проект будет национальным, но открытым для сотрудничества для европейских союзников.

Европа пока полагается на совместную космическую систему предупреждения, которую США предоставляют через НАТО, для обнаружения таких угроз, как ракеты дальнего радиуса действия.

Однако непредсказуемый подход президента Дональда Трампа к НАТО и его недавние угрозы аннексировать Гренландию встревожили европейские столицы и побудили их к увеличению суверенного военного потенциала.

Выступая на Европейской космической конференции в Брюсселе, Траут заявил, что обнаружение ракет является оперативным приоритетом.

"Европа зависела от Соединенных Штатов более или менее во всех аспектах космических возможностей. Существует острая необходимость наращивать некоторые немецкие и европейские суверенные возможности в обнаружении и перехвате ракет. Мы хотим не только иметь возможность обнаруживать ракеты на ранней стадии, мы хотим иметь возможность бороться с ними на ранней стадии", – сказал Траут.

Применение Россией баллистической ракеты "Орешник" в Украине, которую, как считается, почти невозможно перехватить, подчеркнуло уязвимость, с которой сталкивается Европа в сфере обнаружения запусков.

Руководитель космического командования Германии отказался предоставить какие-либо подробности относительно сроков или бюджета проекта, однако заявил, что времени на промедление у европейцев нет.

"Наш начальник обороны в Германии отдал нам приказ быть готовыми к войне в 2029 году. Но в космосе мы должны быть готовы воевать сейчас, если это будет необходимо", – сказал он.

Напомним, на этой неделе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно преданности США европейской обороне.

Сообщалось, что Евросоюз хочет присоединить Украину к своей космической программе и системе защищенных спутников.