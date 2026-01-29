ЗМІ: Трамп розглядає нові удари по Ірану для заохочення протестів

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти дій проти Ірану, включаючи цілеспрямовані удари по силах безпеки та їхніх лідерах, щоб надихнути іранське населення на відновлення антиурядових протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Два джерела у США, знайомі з обговореннями, заявили, що Трамп розглядає можливість нових ударів, щоб створити умови для зміни режиму в Ірані. Це сталося після того, як на початку січня масові репресії, в результаті яких загинули тисячі людей, зупинили протестний рух.

Президент США розглядає варіанти ударів по командирах та установах, які Вашингтон вважає відповідальними за насильство. Це, на думку посадовців США, може дати протестувальникам впевненість у тому, що вони можуть захопити урядові будівлі та будівлі сил безпеки.

Одне з джерел у США повідомило, що варіанти, які обговорюються помічниками Трампа, також включають набагато масштабніший удар, зокрема проти складів балістичних ракет або проти іранських об’єктів збагачення урану.

Інше джерело заявило, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо курсу дій, зокрема щодо того, чи варто обрати військовий шлях.

Прибуття американського авіаносця та допоміжних військових кораблів на Близький Схід цього тижня розширило можливості Трампа щодо потенційних дій після того, як він неодноразово погрожував втручанням через репресії Ірану.

28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Напередодні стало відомо, що авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln прибула в акваторію Індійського океану, увійшовши до зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM).

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.