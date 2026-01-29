СМИ: Трамп рассматривает новые удары по Ирану для поощрения протестов

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты действий против Ирана, включая целенаправленные удары по силам безопасности и их лидерам, чтобы вдохновить иранское население на возобновление антиправительственных протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два источника в США, знакомые с обсуждениями, заявили, что Трамп рассматривает возможность новых ударов, чтобы создать условия для смены режима в Иране. Это произошло после того, как в начале января массовые репрессии, в результате которых погибли тысячи людей, остановили протестное движение.

Президент США рассматривает варианты ударов по командирам и учреждениям, которые Вашингтон считает ответственными за насилие. Это, по мнению чиновников США, может дать протестующим уверенность в том, что они могут захватить правительственные здания и здания сил безопасности.

Один из источников в США сообщил, что варианты, которые обсуждаются помощниками Трампа, также включают гораздо более масштабный удар, в частности против складов баллистических ракет или против иранских объектов обогащения урана.

Другой источник заявил, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно курса действий, в частности относительно того, стоит ли выбирать военный путь.

Прибытие американского авианосца и вспомогательных военных кораблей на Ближний Восток на этой неделе расширило возможности Трампа в отношении потенциальных действий после того, как он неоднократно угрожал вмешательством из-за репрессий Ирана.

28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Накануне стало известно, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла в акваторию Индийского океана, войдя в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM).

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.