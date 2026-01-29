Каллас висловилася проти створення європейської армії

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас не підтримує ідею створення окремої армії Європейського Союзу, щоб не зруйнувати чинну систему безпеки й оборони Євросоюзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Каллас заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Кая Каллас зазначила, що "не може собі уявити" створення окремої європейської армії.

"У кожної європейської країни є армія, і армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію", – заявила Каллас.

Вона підкреслила, що "у військових справах ви повинні мати дуже чітку та зрозумілу ієрархію командування, щоб, коли щось трапляється, було ясно, хто кому віддає накази".

"Якщо ми створимо паралельні структури, це лише розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися". – переконана головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський у виступі на економічному форумі в Давосі висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.

Зеленський також заявив, що основою об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, але в України з огляду на триваючу війну "на це немає часу".

Однак основою такої армії, за його словами, має стати український досвід ведення війни.