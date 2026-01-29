Каллас высказалась против создания европейской армии

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас не поддерживает идею создания отдельной армии Европейского Союза, чтобы не разрушить существующую систему безопасности и обороны Евросоюза.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Каллас заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

Кая Каллас отметила, что "не может себе представить" создание отдельной европейской армии.

"У каждой европейской страны есть армия, и армии 23 стран также являются частью структур НАТО. Поэтому я не могу себе представить, что страны создадут отдельную европейскую армию", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что "в военных делах вы должны иметь очень четкую и понятную иерархию командования, чтобы, когда что-то происходит, было ясно, кто кому отдает приказы".

"Если мы создадим параллельные структуры, это только будет размывать картину. А в тяжелые времена приказы могут просто потеряться", – убеждена главная дипломатка ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на экономическом форуме в Давосе высказал мнение, что Европе в нынешних условиях нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

Зеленский также заявил, что основой объединенных сил Европы могла бы стать украинская армия, но у Украины, учитывая продолжающуюся войну, "на это нет времени".

Однако основой такой армии, по его словам, должен стать украинский опыт ведения войны.