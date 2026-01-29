Глава шведского МИД рассказала, что хочет видеть в 20-м пакете санкций ЕС против России

Швеция и Финляндия предложили три компонента для нового, 20-го пакета санкций Европейского Союза против России: запрет морских услуг для российских танкеров и прекращение импорта ЕС российских удобрений и экспорта в Россию предметов роскоши из ЕС.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

Чтобы увеличить давление на РФ, Швеция и Финляндия предложили усилить 20-й пакет санкций.

"Нам нужно усилить давление на Россию. Это единственный способ остановить убийства. Мы видим новости о том, как сотни тысяч людей вынуждены покидать свои дома, потому что у них нет отопления, нет электричества. Я недавно встречалась с медиками, которые приехали прямо с границы, с фронта, и они рассказали мне эти ужасные истории о своих друзьях и коллегах, которые умирают у них на руках", – рассказала Стенегард.

Именно поэтому, по ее словам, "Швеция и Финляндия предложили три вещи для нового пакета санкций".

"Прежде всего, нам нужно ввести полный запрет на морские услуги для всех российских судов, которые транспортируют энергоносители. Во-вторых, нам нужно запретить импорт удобрений... И в-третьих, из моральных соображений, нам нужно прекратить экспорт европейских предметов роскоши в Россию", – подчеркнула шведский министр.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе Еврокомиссия ожидаемо обнародует предложение по новому, 20-му пакету санкций ЕС против России. Его планируют принять к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Известно, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".

ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.

19-й пакет санкций Евросоюза против России был утвержден 23 октября.