Делегация Еврокомиссии посетит Киев в годовщину полномасштабного вторжения РФ

Группа европейских комиссаров, в которую войдет еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, прибудет с визитом в Киев к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

Еврокомиссары приедут в Киев на годовщину полномасштабного вторжения России.

"Я собираюсь в Киев с некоторыми другими еврокомиссарами на четвертую годовщину войны. Давайте надеяться, что мы сможем действительно предоставить то, что нужно украинцам для более-менее достойной жизни в этих сложных обстоятельствах", – заявила Кос.

Она сообщила, что сегодня, 29 января, министры иностранных дел ЕС собираются обсудить помощь Украине в энергетической сфере и гуманитарную поддержку, учитывая постоянные атаки России на гражданское население.

"Вчера я была на связи с генеральным директором железных дорог (Украины. – "ЕП")... Россияне сознательно атакуют (пассажирские поезда. – "ЕП"). Было много дронов, не только один. Это могла бы быть просто ошибка, но было много дронов, которые атаковали этот пассажирский поезд. Поэтому мы будем продолжать (помогать Украине)", – поделилась еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла в Киев для восстановления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Мэр Киева Виталий Кличко перед этим заявил, что украинская столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.

Напомним, 27 января Россия атаковала дронами пассажирский поезд в Харьковской области. В результате удара погибли пять человек.