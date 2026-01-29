У Литві хочуть заборонити росіянам і білорусам участь у місцевих виборах

У Литві опозиційні консерватори пропонують внести поправки до конституції, які заборонять громадянам Росії та Білорусі, які постійно проживають у Литві, голосувати та бути обраними до муніципальних рад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Ми пропонуємо обмежити або заборонити громадянам країн, що не входять до Європейського Союзу та НАТО, брати участь у виборах до муніципальних рад та на посаду мера", – заявив Лаурінас Кащюнас, голова партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", на пресконференції в Сеймі в четвер.

За його словами, такі заборони діють як у Латвії, так і в Естонії.

На думку консерваторки Далі Асанавічюте-Гружаускене, поправки необхідні, враховуючи, що Росія втручається у вибори в країнах ЄС і впливає на їхні результати, особливо з огляду на те, що кількість російських і білоруських громадян, які проживають у Литві, зростає.

Консерватори підготували поправки до Конституції та Виборчого кодексу, зібрали підписи 36 парламентарів, щоб подати ці проєкти до Сейму.

Згідно з проєктом, постійним мешканцем муніципалітету з правом обирати членів муніципальної ради та мера вважатиметься громадянин Литви або інша особа, яка є громадянином країни, що відповідає критеріям європейської та трансатлантичної інтеграції, обраним Литвою, і має право на постійне проживання в Литві.

Пропонується включити до Конституції положення про те, що громадяни Литви та постійні мешканці муніципалітету, які є громадянами країн, що відповідають критеріям європейської та трансатлантичної інтеграції, обраним Литвою, можуть бути обрані мерами та членами муніципальних рад.

Наразі законодавство дозволяє всім постійним мешканцям певного муніципалітету голосувати та бути обраними на місцевих виборах.

Іноземці, які мають дозвіл на постійне проживання в Литві та зареєстровані в цьому муніципалітеті, також вважаються постійними мешканцями.

BNS пише, що у 2023 році, перед виборами до місцевих органів влади, 18 тисяч 717 громадян країн, що не входять до ЄС, мали посвідки на постійне проживання в Литві та право голосу на виборах до місцевих органів влади в Литві, а 4291 виборець, який не мав литовського громадянства, скористався своїм правом голосу. З них 1685 були громадянами Росії, а 582 – Білорусі. На виборах 2019 року проголосували 2289 громадян Росії та 607 громадян Білорусі.

Нагадаємо, литовський уряд на засіданні в середу схвалив продовження національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі до 2028 року.

Раніше Литва закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі нових міжнародних ордерів на арешт російських посадовців, які відповідальні за атаки на енергетичну систему України.