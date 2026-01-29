В Литве хотят запретить россиянам и белорусам участие в местных выборах

В Литве оппозиционные консерваторы предлагают внести поправки в конституцию, которые запретят гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в Литве, голосовать и быть избранными в муниципальные советы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Мы предлагаем ограничить или запретить гражданам стран, не входящих в Европейский Союз и НАТО, участвовать в выборах в муниципальные советы и на должность мэра", – заявил Лауринас Кащюнас, председатель партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", на пресс-конференции в Сейме в четверг.

По его словам, такие запреты действуют как в Латвии, так и в Эстонии.

По мнению консерватора Дали Асанавичюте-Гружаускене, поправки необходимы, учитывая, что Россия вмешивается в выборы в странах ЕС и влияет на их результаты, особенно с учетом того, что количество российских и белорусских граждан, проживающих в Литве, растет.

Консерваторы подготовили поправки к Конституции и Избирательному кодексу, собрали подписи 36 парламентариев, чтобы подать эти проекты в Сейм.

Согласно проекту, постоянным жителем муниципалитета с правом избирать членов муниципального совета и мэра будет считаться гражданин Литвы или другое лицо, являющееся гражданином страны, отвечающей критериям европейской и трансатлантической интеграции, выбранным Литвой, и имеющее право на постоянное проживание в Литве.

Предлагается включить в Конституцию положение о том, что граждане Литвы и постоянные жители муниципалитета, являющиеся гражданами стран, отвечающих критериям европейской и трансатлантической интеграции, выбранным Литвой, могут быть избраны мэрами и членами муниципальных советов.

В настоящее время законодательство позволяет всем постоянным жителям определенного муниципалитета голосовать и быть избранными на местных выборах.

Иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Литве и зарегистрированные в этом муниципалитете, также считаются постоянными жителями.

BNS пишет, что в 2023 году, перед выборами в местные органы власти, 18 тысяч 717 граждан стран, не входящих в ЕС, имели вид на жительство в Литве и право голоса на выборах в местные органы власти в Литве, а 4291 избиратель, не имевший литовского гражданства, воспользовался своим правом голоса. Из них 1685 были гражданами России, а 582 – Беларуси. На выборах 2019 года проголосовали 2289 граждан России и 607 граждан Беларуси.

Напомним, литовское правительство на заседании в среду одобрило продление национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси до 2028 года.

Ранее Литва призвала Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи новых международных ордеров на арест российских чиновников, ответственных за атаки на энергетическую систему Украины.