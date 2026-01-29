Польша объявила в розыск бывшего военного, действовавшего в интересах России

В Польше выдали ордер на арест бывшего солдата Вооруженных сил Польши по обвинению, в частности, в участии в деятельности российской разведки путем распространения дезинформации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Представительница Окружной прокуратуры в Кракове Оливия Божек-Михалец сообщила в четверг, что речь идет о расследовании, порученном Агентству внутренней безопасности "против установленного бывшего военнослужащего Вооруженных сил Республики Польша, который в настоящее время, вероятно, находится на территории Российской Федерации".

В рамках расследования, которое проводится под надзором 8-го отдела по военным делам окружной прокуратуры Кракова, прокурор вынес бывшему военнослужащему постановление о предъявлении обвинений в совершении преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса, которая касается шпионажа.

Конкретно речь идет, как сообщила Божек-Михалец, об участии в деятельности иностранной разведки – Российской Федерации и деятельности в ее пользу путем распространения дезинформации, в частности с помощью интернет-сервиса TikTok, используя медиапрофиль "PolaknaDonbasie".

Бывший солдат, среди прочего, распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию с целью "вызвать серьезные нарушения в системе Республики Польша".

Второе обвинение касается поступления на службу в иностранную армию. Божек-Михалец добавила, что по просьбе прокуратуры Окружной суд в Кракове решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста, а в связи с тем, что подозреваемый скрывается, был выдан ордер на его арест.

Напомним, в декабре прокуратура Польши сообщила об идентификации и выдвижении обвинений гражданину России, подозреваемому в руководстве организованной преступной группой в 2023 году и действиях в пользу российской разведки.

20 января в окружном суде в польском Сосновецке начался процесс над гражданами Российской Федерации Игорем и Ириной Р. – пара обвиняется в шпионаже.