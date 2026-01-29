СМИ: Эстония предлагает запретить въезд в ЕС российским участникам войны против Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в четверг на заседании Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе представит предложение запретить въезд в Шенгенскую зону всем тем, кто служил в составе российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"На рассмотрении Совета находится новое предложение от Эстонии, направленное на то, чтобы российские военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Украине, не могли въехать в Европейский Союз. Существует опасение, что после достижения мира в Украине в ЕС могут прибыть тысячи закаленных в боях людей, у многих из которых есть криминальное прошлое", – сообщает издание.

Издание цитирует эстонского дипломата, пожелавшего остаться анонимным: "На сегодняшний день существует около миллиона, или как минимум сотни тысяч мужчин, которые воевали или продолжают воевать в Украине. Это огромная цифра. А что будет, если они захотят попасть на территорию Шенгена?" – спросил он.

Представитель Эстонии подчеркнул, что в России уровень преступности резко вырос из-за возвращения с войны мужчин, многие из которых до отправки на фронт отбывали наказание в тюрьме и были амнистированы за участие в боевых действиях.

Эстонские дипломаты также отметили журналистам перед встречей министров, что после начала полномасштабной войны России против Украины количество туристических виз для российских граждан сократилось, однако в прошлом году оно снова выросло и достигло 500 тысяч – почти вдвое больше, чем в 2024 году. При этом 80% виз были выданы Францией, Италией, Грецией и Испанией, которые заинтересованы в доходах от российских туристов.

Эстония считает, что помимо морального аспекта это также вопрос безопасности: если среди российских туристов в Шенгенской зоне окажутся тысячи бывших российских солдат, которые участвовали в боях в Украине и имеют опыт убийств, обращения с оружием и взрывчатыми веществами, это создаст прямую угрозу для европейских стран.

Такие люди могут стать удобным ресурсом для российских спецслужб, которые по-прежнему стремятся дестабилизировать общества европейских стран через акты насилия и диверсии.

"Мы обязаны защищать безопасность наших граждан и общества. У военнослужащих с боевым опытом, среди которых есть направленные на фронт из тюрем лица с антиевропейскими взглядами, нет места в свободной Европе", – заявил Тсахкна.

Эстонские дипломаты также отметили, что введение запрета на выдачу виз должно носить превентивный характер и заставить российских граждан задуматься, хотят ли они участвовать в войне в Украине, если знают, что это лишит их возможности получить визу в Европу.

Действующий Шенгенский визовый кодекс не требует от заявителей указывать, служили ли они в российской армии и участвовали ли в боевых действиях в Украине, поэтому нельзя исключать возможность выдачи виз таким лицам.

Эстония, которая недавно ввела запрет на въезд для 261 россиянина, воевавшего в Украине, признает, что такие ограничения нужны для десятков, если не сотен тысяч российских граждан. Для этого необходимо изменить визовые правила, что может инициировать только Европейская комиссия по согласованию с Советом ЕС.

Евросоюз 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

Им вводился новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с трехмесячным переходным периодом.

Чехия предлагала включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года.