В Литве говорят об отсутствии сотрудничества со стороны Беларуси для противодействия контрабанде

Литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович заявляет, что Беларусь не сотрудничает с Литвой в предотвращении контрабанды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"У нас нет никаких контактов с белорусской стороной, и мы не получаем от них никакой информации, хотя мы неоднократно посылали сигналы о том, что из определенных точек запускаются воздушные шары, и просили принять меры", – заявил он журналистам в Министерстве внутренних дел в четверг.

Министр заверил, что все лица, задержанные за контрабанду, являются гражданами Литвы.

Среди прочего, Кондратович подчеркнул, что для решения проблемы контрабанды готовятся новые поправки к законодательным актам.

"Изменения в законодательство, первый пакет которых был принят еще в декабре, действительно усилили ответственность, но мы видим, что, возможно, они не полностью влияют, если мы видим такую активизацию. Готовится новая поправка, над ней работает группа юристов", – заверил министр.

Литва накануне вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста в связи с очередным появлением в воздушном пространстве страны метеозондов из Беларуси, из-за которых пришлось закрывать аэропорт Вильнюса.

Как сообщалось, вечером 27 января в Литву из Беларуси снова залетели метеошары с контрабандой; Литва организовала их перехват. Это привело к нескольким подряд паузам в работе аэропорта Вильнюса, что повлияло на планы 1700 пассажиров.

В начале декабря инциденты с такими метеозондами стали почти регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.

Ситуация улучшилась после визита в Беларусь спецпосланника президента США Джона Коула. Он заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить налеты метеозондов.