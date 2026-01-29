ЗМІ: представники Трампа зустрічалися із сепаратистами канадської Альберти

Адміністрація президента США Трампа проводила таємні зустрічі з радикальними сепаратистами з багатої на нафту канадської провінції Альберта на тлі поглиблення розколу між Вашингтоном та Оттавою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Financial Times.

За словами джерел, ознайомлених з переговорами, лідери групи ультраправих сепаратистів "Проєкт процвітання Альберти", які виступають за незалежність провінції від Канади, тричі зустрічалися з посадовцями Державного департаменту США у Вашингтоні з квітня 2025 року.

За даними видання, американські посадовці прагнуть провести наступну зустріч у лютому. До неї мають долучитися високопосадовці Альберти та представники Міністерства фінансів США.

На зустрічі вони мають домовитися про кредит в розмірі 500 млрд доларів для фінансування провінції, якщо референдум про її незалежність від Канади буде схвалено.

У Держдепі не спростували факт таких зустрічей, однак заявили, що йдеться про зустрічі з "громадянським суспільством", що є стандартною практикою без зобов’язань.

"Представники адміністрації зустрічаються з низкою груп громадянського суспільства. Жодної такої підтримки чи будь-яких інших зобов’язань не було висловлено", – також заявили у Білому домі.

Міністерство фінансів США та офіс прем’єр-міністра Канади відмовилися від коментарів.

Поява цієї інформації збіглася з погіршенням відносин між США та Канадою. Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Оттаві 100-відсотковим митним тарифом на всі канадські імпортні товари через торговельну угоду з Китаєм.

Також Трамп відкликав запрошення Канади приєднатися до його новоствореної Ради миру після того, як прем'єр-міністр Марк Карні, здається, роздратував американського президента своєю промовою у Давосі.

Більше на цю тему читайте в статті "Європейської правди": Нова ціль агресії Трампа: як Канада готується до протистояння зі Сполученими Штатами