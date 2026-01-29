СМИ: представители Трампа встречались с сепаратистами канадской Альберты

Администрация президента США Трампа проводила тайные встречи с радикальными сепаратистами из богатой нефтью канадской провинции Альберта на фоне углубления раскола между Вашингтоном и Оттавой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Financial Times.

По словам источников, ознакомленных с переговорами, лидеры группы ультраправых сепаратистов "Проект процветания Альберты", которые выступают за независимость провинции от Канады, трижды встречались с должностными лицами Государственного департамента США в Вашингтоне с апреля 2025 года.

По данным издания, американские чиновники стремятся провести следующую встречу в феврале. К ней должны присоединиться высокопоставленные чиновники Альберты и представители Министерства финансов США.

На встрече они должны договориться о кредите в размере 500 млрд долларов для финансирования провинции, если референдум о ее независимости от Канады будет одобрен.

В Госдепе не опровергли факт таких встреч, однако заявили, что речь идет о встречах с "гражданским обществом", что является стандартной практикой без обязательств.

"Представители администрации встречаются с рядом групп гражданского общества. Никакой такой поддержки или каких-либо других обязательств не было высказано", – также заявили в Белом доме.

Министерство финансов США и офис премьер-министра Канады отказались от комментариев.

Появление этой информации совпало с ухудшением отношений между США и Канадой. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Оттаве 100-процентным таможенным тарифом на все канадские импортные товары из-за торгового соглашения с Китаем.

Также Трамп отозвал приглашение Канаде присоединиться к созданному им недавно Совету мира после того, как премьер-министр Марк Карни, кажется, разозлил американского президента своей речью в Давосе.

