Президенту Чехії довелося спростовувати чутки про відпочинок у маєтку українця

Президент Чехії Петр Павел у четвер вирішив покласти край спекуляціям, які циркулювали в соціальних мережах щодо його приватної поїздки за кордон, у яку він вирушив у вівторок.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Раніше стало відомо, що президент прилетів до Малаги регулярним рейсом. Однак він не зупинився в розкішній резиденції в Іспанії, як намагалися стверджувати у соцмережах, а вирушив у свою "традиційну" відпустку на мотоциклі.

"У соціальних мережах поширюється інформація, що я насолоджуюся розкішним відпочинком на курорті українського власника, але сьогодні я прокинувся тут. Розкіш для мене – це насамперед хороша компанія, мотоцикл і свобода в подорожах. Вітання з Іспанії", – написав Павел, долучивши декілька світлин, на яких можна побачити доволі скромний інтер'єр готельного номера.

Чеські ЗМІ звернули увагу на один з дописів у соцмережах, в якому стверджується, що Павел у Малазі зупинився в розкішному комплексі з краєвидом на Середземне море, одним з власників якого є нібито колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Торік Петр Павел провів відпустку в Румунії, подолавши понад 3 тисячі кілометрів на мотоциклі.

Раніше Петр Павел, відомий інтересом до різного спорту та мотоциклів, спробував себе у ролі водія гоночного авто.

Перед цим він здивував Чехію стрибком з парашутом та ненадовго опинився у лікарні після травми на мотоциклі.