Президенту Чехии пришлось опровергать слухи об отдыхе в имении украинца

Президент Чехии Петр Павел в четверг решил положить конец спекуляциям, циркулировавшим в социальных сетях об его частной поездке за границу, в которую он отправился во вторник.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Ранее стало известно, что президент прилетел в Малагу регулярным рейсом. Однако он не остановился в роскошной резиденции в Испании, как пытались утверждать в соцсетях, а отправился в свой "традиционный" отпуск на мотоцикле.

"В социальных сетях распространяется информация, что я наслаждаюсь роскошным отдыхом на курорте украинского владельца, но сегодня я проснулся здесь. Роскошь для меня – это прежде всего хорошая компания, мотоцикл и свобода в путешествиях. Привет из Испании", – написал Павел, приобщив несколько фотографий, на которых можно увидеть довольно скромный интерьер гостиничного номера.

Чешские СМИ обратили внимание на одно из сообщений в соцсетях, в котором утверждается, что Павел в Малаге остановился в роскошном комплексе с видом на Средиземное море, одним из владельцев которого является якобы бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В прошлом году Петр Павел провел отпуск в Румынии, преодолев более 3 тысяч километров на мотоцикле.

Ранее Петр Павел, известный интересом к разному спорту и мотоциклам, попробовал себя в роли водителя гоночного авто.

Перед этим он удивил Чехию прыжком с парашютом и ненадолго оказался в больнице после травмы на мотоцикле.