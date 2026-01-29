В Литве предлагают депортировать иностранцев за умышленные преступления

Депутат парламента Литвы Витаутас Синица предлагает принять закон, разрешающий депортацию иностранцев, осужденных за совершение умышленных преступных деяний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

27 января Витаутас Синица зарегистрировал поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, которые предусматривают депортацию иностранцев, осужденных за совершение умышленных преступных деяний (за исключением уголовных проступков).

Также предлагается предусмотреть, что в случае, если иностранец, которого высылают из Литвы, работал в стране, все расходы по депортации будет обязан возместить его работодатель.

"Это положение основано на том, что работодатель иностранца получает выгоду от его присутствия в Литве. Следовательно, именно он должен взять на себя риск и покрыть расходы по высылке иностранца, если приглашенный им иностранец совершил умышленное преступное деяние", – говорится в пояснительной записке к документу.

Автор надеется, что предлагаемое положение будет стимулировать предприятия нанимать граждан Литовской Республики, а при найме иностранца – брать на себя ответственность за покрытие расходов на его высылку из страны в случае, если такой иностранец будет признан виновным в совершении умышленного преступного деяния.

Поправки к закону также предусматривают обязанность министра внутренних дел установить порядок регулирования возмещения расходов на высылку иностранца из Литвы.

Предлагается, чтобы новое положение вступило в силу 1 июля этого года. В настоящее время закон отдельно не предусматривает высылку из Литвы иностранцев, осужденных окончательным судебным приговором за совершение умышленных преступных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом.

Напомним, в Литве хотят ужесточить миграционную политику.

В начале января Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) заявила, что вторичная миграция из Латвии в Литву в прошлом году выросла более чем вдвое.