Глава МЗС Польщі вважає нереалістичною ідею європейської армії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає нереалістичним об'єднання армій Європи задля спільної армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Сікорський відповідав на запитання журналістів щодо ідеї створення європейської армії.

"Говорити про федеральну армію є недоцільним, оскільки це нереалістично, адже об'єднання національних армій не відбудеться. Натомість ми могли б створити те, що я називаю європейським легіоном, тобто на початку (...) підрозділ у складі бригади, до якого могли б вступати громадяни держав-членів, а може й країн-кандидатів (до ЄС – ред.)", – сказав він.

На його думку, такий легіон фінансувався б з європейського бюджету.

"Це не була б сила, здатна відлякати Путіна, але є такі небезпеки нижчого рівня, як у Північній Африці чи на Балканах, де ми повинні мати можливість діяти спільно", – зазначив глава МЗС.

На його думку, "погіршення міжнародної ситуації в галузі безпеки навколо Європи робить цю ідею ще більш нагальною, ніж будь-коли раніше".

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас не підтримує ідею створення окремої армії Європейського Союзу, щоб не зруйнувати чинну систему безпеки й оборони Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський у виступі на економічному форумі в Давосі висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.

Зеленський також заявив, що основою об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, але в України з огляду на триваючу війну "на це немає часу".

Однак основою такої армії, за його словами, має стати український досвід ведення війни.