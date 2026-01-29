Глава МИД Польши считает нереалистичной идею европейской армии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает нереалистичным объединение армий Европы для создания общей армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Сикорский отвечал на вопросы журналистов об идее создания европейской армии.

"Говорить о федеральной армии нецелесообразно, поскольку это нереалистично, ведь объединение национальных армий не произойдет. Вместо этого мы могли бы создать то, что я называю европейским легионом, то есть в начале (...) подразделение в составе бригады, в которое могли бы вступать граждане государств-членов, а может и стран-кандидатов (в ЕС – ред.)", – сказал он.

По его мнению, такой легион финансировался бы из европейского бюджета.

"Это не была бы сила, способная отпугнуть Путина, но есть такие опасности более низкого уровня, как в Северной Африке или на Балканах, где мы должны иметь возможность действовать совместно", – отметил глава МИД.

По его мнению, "ухудшение международной ситуации в области безопасности вокруг Европы делает эту идею еще более актуальной, чем когда-либо прежде".

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас не поддерживает идею создания отдельной армии Европейского Союза, чтобы не разрушить действующую систему безопасности и обороны Евросоюза.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на экономическом форуме в Давосе высказал мнение, что Европе в нынешних условиях нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

Зеленский также заявил, что основой объединенных сил Европы могла бы стать украинская армия, но у Украины, учитывая продолжающуюся войну, "на это нет времени".

Однако основой такой армии, по его словам, должен стать украинский опыт ведения войны.