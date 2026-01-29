ЕС ввел санкции против шести пропагандистов РФ, включая Андрееву и Зарубина

Совет ЕС в четверг, 29 января, добавил в санкционный список шестерых российских пропагандистов, среди которых: Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин, Роман Чумаков и Сергей Полунин.

Об этом говорится в тексте утвержденного 29 января Имплементационного регламента Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с дестабилизирующей деятельностью России, с текстом которого ознакомилась корреспондентка "Европейской правды".

Шестеро российских пропагандистов были добавлены в санкционный список ЕС по дестабилизирующей деятельности России.

В санкционный список были добавлены следующие лица, которым отныне запрещен въезд на территорию стран ЕС, а все их активы, если таковые окажутся в юрисдикции европейских банков, будут заморожены:

1) Дмитрий Губерниев – российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор, советник генерального директора телевизионного пропагандистского канала "Россия", а также советник министра спорта Российской Федерации.

"Губерниев является публичным лицом, которое использовало свою популярность и влияние в публичной сфере для озвучивания российской пропаганды и оправдания продолжающейся российской агрессивной войны против Украины. Он поддержал аннексию Крыма в 2014 году. Он был одним из ведущих пропагандистского митинга в поддержку агрессивной войны против Украины, который состоялся 18 марта 2022 года на стадионе "Лужники" в Москве. Губерниев вел многочисленные другие концерты, посвященные российской военной машине или Владимиру Путину", – говорится в документе ЕС.

2) Екатерина Андреева – ведущая новостей российского государственного телевидения. С 1997 года она является ведущей и главным лицом новостной программы "Время" на "Первом канале".

"Андреева регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду об агрессивной войне против Украины и поддерживает российские вооруженные силы и так называемые "Донецкую и Луганскую Народные Республики". Она регулярно восхваляет путинский режим и распространяет дезинформацию и пропаганду об Украине, а также о Западе. Кроме того, Андреева дважды вела "Прямую линию с Владимиром Путиным" в 2001 и 2007 годах, комментировала инаугурацию Путина в 2004, 2012 и 2018 годах и даже комментировала военный парад 9 мая", – отмечается в тексте.

3) Мария Ситтель – ведущая новостей российского государственного телевидения. Она является ведущей и лицом новостной программы "Вести" на телеканале "Россия" с 2001 года.

"Ситтель была ведущей пропагандистских митингов в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах и получила значительные суммы денег за свое выступление. Она является лектором в Институте медиа Останкино (школа российской пропаганды). Она регулярно восхваляет путинский режим и распространяет дезинформацию и пропаганду об агрессивной войне против Украины. Ситтель включена в список "1500 военных разжигателей" (созданного Форумом свободной России, который является конференцией российской оппозиции) и вела "Прямую линию с Владимиром Путиным" в 2015 году", – говорится в приложении к Регламенту Совета ЕС.

4) Павел Зарубин – известный российский пропагандист с эксклюзивным доступом к повестке дня Владимира Путина. Он ведет шоу "Москва. Кремль. Путин", где берет интервью у Путина и восхваляет его, называя "исключительным лидером".

"Зарубин был первым пропагандистом, которому разрешили взять интервью у Путина после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он часто распространяет антиукраинскую дезинформацию, называя украинское правительство "режимом", среди прочего. В 2025 году Зарубин также был соведущим главного пропагандистского события того года, "Прямой линии с Владимиром Путиным", – говорится в документе.

5) Роман Чумаков – российский актер и певец.

"После начала полномасштабной агрессивной войны России против Украины он активно поддержал российскую армию. Роман Чумаков часто посещает солдат на передовой и пишет патриотические песни. Он публично восхваляет и прославляет Владимира Путина, а также собирает деньги для российских вооруженных сил. Чумаков критикует артистов, которые не поддерживают агрессивную войну России против Украины. Согласно его мировоззрению, Россия, Украина и Беларусь – это одна нация, и они должны быть воссоединены. Чумаков получил две государственные награды от Путина", – пишут о Чумакове авторы утвержденного документа ЕС.

6) Сергей Полунин – российский артист балета украинского происхождения, бывший ректор Севастопольской хореографической академии и лауреат президентской премии молодых деятелей культуры.

"С начала полномасштабной агрессивной войны против Украины Полунин активно поддерживает российскую армию, в частности, путем пожертвования денег российским вооруженным силам. Он призывал других делать то же самое. Полунин участвует в кремлевских пропагандистских телевизионных шоу и на каналах интернет-блогеров, где он объясняет и защищает свою веру в доктрину "русского мира". Полунин также критикует артистов, которые выехали из России после начала полномасштабной агрессивной войны против Украины, и восхваляет главу Чечни Рамзана Кадырова", – говорится в документе.

Как сообщала "Европейская правда", накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Европы поступают "хорошие сигналы" о готовности европейских государств дальше давить на Россию для завершения войны.

На следующей неделе Еврокомиссия ожидаемо обнародует предложение по новому, 20-го пакета санкций ЕС против России.

ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.