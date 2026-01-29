Иран назвал решение ЕС по иранским элитным войскам "стратегической ошибкой"

Главный дипломат Ирана осудил решение Европейского Союза о признании Корпуса стражей исламской революции террористической организацией как "серьезную стратегическую ошибку".

Об этом Аббас Аракчи написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Иранский дипломат подчеркнул, что Европа "делает еще одну серьезную стратегическую ошибку, признавая наши национальные вооруженные силы "террористической организацией".

"Этот пиар-ход Европы имеет целью скрыть тот факт, что она переживает серьезный упадок. Более того, поскольку континент неизбежно подвергнется значительному влиянию от полномасштабной войны в нашем регионе, нынешняя позиция ЕС глубоко вредит его собственным интересам", – написал Аракчи.

Европейский Союз 29 января решил признать Корпус стражей Исламской революции – элитную ветвь вооруженных сил, существующую в Иране параллельно с армией, – террористической организацией.

Это решение указывает на значительное изменение позиции европейских столиц, поскольку для обеспечения единодушной поддержки было необходимо, чтобы такие страны, как Франция и Италия, которые ранее выступали против этого шага, присоединились к нему.

В четверг ЕС также решил ввести дополнительные ограничительные меры против Ирана из-за подавления протестов и продолжения военной поддержки захватнической войны России против Украины.