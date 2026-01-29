Макрон розповів, що поговорив з Фіцо про "стратегічне пробудження"

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер прийняв у Парижі словацького прем’єра Роберта Фіцо, який розповів, що вони із французьким лідером мали майже двогодинну конфіденційну розмову.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як написав Макрон у соцмережі Х після спілкування з словацьким прем'єр-міністром, сенсом зустрічі з Фіцо у Парижі було "стратегічне пробудження".

"Стратегічне пробудження. Більше єдності та солідарності для забезпечення нашої європейської незалежності… Наша європейська та двостороння програма має дозволити нам прискорити прогрес у найважливіших сферах: енергетики, конкурентоспроможності, оборони, а також захисту наших демократій, заснованих на цінностях Європейського Союзу", – зазначив президент Франції.

Роберт Фіцо розповів у відео на своїй Facebook-cторінці, що провів із Макроном майже двогодинну конфіденційну розмову, у якій вони обговорили ядерну енергетику, оборонну співпрацю та конкурентоспроможність Європейського Союзу.

Крім того, зазначив Фіцо, він "скористався нагодою, щоб поділитися з французьким президентом нашим баченням подальшого розвитку війни між Україною і Росією".

"Президент отримав від мене детальний огляд гуманітарної допомоги, яку ми надаємо населенню України в складний зимовий період. Формат і тривалість зустрічі створили простір для відкритого і прямого обміну думками, а також для обговорення чутливих аспектів європейської та світової політики", – наголосив Фіцо.

Зустріч Фіцо з Макроном відбулась після повідомлень у ЗМІ, нібито прем'єр-міністр Словаччини повідомив лідерам Європейського Союзу, що зустріч з президентом США шокувала його "станом розуму" Дональда Трампа. Фіцо назвав публікацію в медіа брехнею.