Макрон рассказал, что поговорил с Фицо о "стратегическом пробуждении"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг принял в Париже словацкого премьера Роберта Фицо, который рассказал, что они с французским лидером провели почти двухчасовую конфиденциальную беседу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как написал Макрон в соцсети Х после общения со словацким премьер-министром, смыслом встречи с Фицо в Париже было "стратегическое пробуждение".

"Стратегическое пробуждение. Больше единства и солидарности для обеспечения нашей европейской независимости... Наша европейская и двусторонняя программа должна позволить нам ускорить прогресс в важнейших сферах: энергетике, конкурентоспособности, обороне, а также защите наших демократий, основанных на ценностях Европейского Союза", – отметил президент Франции.

Роберт Фицо рассказал в видео на своей Facebook-странице, что провел с Макроном почти двухчасовую конфиденциальную беседу, в которой они обсудили ядерную энергетику, оборонное сотрудничество и конкурентоспособность Европейского Союза.

Кроме того, отметил Фицо, он "воспользовался случаем, чтобы поделиться с французским президентом нашим видением дальнейшего развития войны между Украиной и Россией".

"Президент получил от меня подробный обзор гуманитарной помощи, которую мы оказываем населению Украины в сложный зимний период. Формат и продолжительность встречи создали пространство для открытого и прямого обмена мнениями, а также для обсуждения чувствительных аспектов европейской и мировой политики", – подчеркнул Фицо.

Встреча Фицо с Макроном состоялась после сообщений в СМИ, что премьер-министр Словакии сообщил лидерам Европейского Союза, что встреча с президентом США шокировала его "состоянием ума" Дональда Трампа. Фицо назвал публикацию в СМИ ложью.