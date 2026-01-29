Зеленський розповів про розмову з Мерцом: скоординували кроки на наступний тиждень

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 29 січня провели телефонну розмову, у ній, серед іншого, скоординували кроки на наступний тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що вони з Мерцом говорили про подальшу співпрацю та "домовилися про спільну роботу між нашими державами та партнерами у Європі наступного тижня".

Також обговорювали участь Німеччини у відбудові України. За словами Зеленського, вони домовилися про те, щоб команди обох країн "опрацювали необхідні кроки".

Зеленський акцентував, що Німеччина усі роки повномасштабної війни активно допомагає Україні і зробила надзвичайно великий внесок в обороноздатність України.

"Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі. Саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст. Уже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки... Дякую за таку відчутну підтримку!", – написав він.

Нагадаємо, посол Німеччини розповів, що Німеччина передала Україні вже дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та готує постачання нових комплексів найближчим часом.

27 січня Зеленський говорив з прем’єром Британії Кіром Стармером, після розмови він заявив про сподівання на нові результати у зміцненні протиповітряної оборони України.